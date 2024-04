Uczennice głogowskiej szkoły pomagają zwierzakom ze schroniska. Zachęcają do wsparcia

Dziewczęta odwiedzają m.in. szkoły podstawowe i przedszkola, w których opowiadają dzieciom o schronisku, adopcji zwierząt oraz zachęcają do pomocy. W trakcie swojej pracy uczennice zachęciły do pomocy kilka szkół podstawowych, w których także przeprowadzono zbiórki. Uczestniczki projektu przekazały zebrane we wszystkich miejscach rzeczy do schroniska. Zakupiono m.in. koce, smycze, obroże, drapaki dla kotów.

Dziewczęta zachęcają chociażby do pracy wolontaryjnej przy wyprowadzaniu zwierząt ze schroniska. Można to robić od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 17, a w weekendy od 12 do 16.