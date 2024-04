Kolejny mieszkaniec Głogowa prowadził auto mimo zakazu. Jego pasażer był poszukiwany

– W pojeździe znajdowały się jeszcze trzy osoby. Jeden z pasażerów próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swoich danych personalnych. Wielokrotnie podawał błędne dane co do swojej tożsamości. Policjanci nie odpuścili, pouczyli mężczyznę o konsekwencjach umyślnego wprowadzenia w błąd organu państwowego czy instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania. Po chwili mężczyzna znalazł dowód osobisty. Jak się okazało 36 – letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego był poszukiwany przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie – dodaje policjantka.