Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Głogowie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Głogowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tłumy odwiedzają cmentarz przy ul. Legnickiej w Głogowie. Nekropolia ma ponad 100 lat. ZDJĘCIA”?

Przegląd października 2023 w Głogowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy odwiedzają cmentarz przy ul. Legnickiej w Głogowie. Nekropolia ma ponad 100 lat. ZDJĘCIA Cmentarz przy dzisiejszej ulicy Legnickiej działa już od ponad 100 lat. Choć brakuje już na nim miejsc i nowe pochówki to rzadkość, wciąż odwiedza go wielu mieszkańców Głogowa, których bliscy na nim spoczęli. 📢 Jesienny spacer historyczny w Głogowie. Ruszyli śladem dawnego cmentarza. WIDEO Grupa głogowskiej młodzieży ruszyła śladem dawnych głogowskich cmentarzy. Wszystko w ramach spaceru historycznego. 📢 Pierwsze klasy świętowały. Otrzęsiny w I LO w Głogowie. Uczniowie podróżowali w czasie. WIDEO Głogowskie I LO zorganizowało dla uczniów swoich pierwszych klas otrzęsiny. Tym razem ich tematyką była podróż w czasie.

Prasówka listopad Głogów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Głogowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bal Wszystkich Świętych w Parafii św. Klemensa w Głogowie. ZDJĘCIA, WIDEO Po raz kolejny przy Parafii św. Klemensa w Głogowie zorganizowany został Bal Wszystkich Świętych, czyli odpowiedź na zachodnie święta pokroju Halloween.

📢 Uczyliście się w głogowskim „ekonomie"? Zobaczcie koniecznie! Mamy zdjęcia ze szkoły nawet sprzed ponad 60 lat! Uczyliście się w głogowskim „ekonomie"? Zobaczcie wyjątkowe, archiwalne zdjęcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Są tam nawet uczniowie sprzed ponad 60 lat! Szukajcie na zdjęciach siebie, kolegów i nauczycieli. Jest ich bardzo dużo! To świetna zabawa, mnóstwo śmiechu i wzruszeń.

📢 Marzysz o domu nad jeziorem? Zobacz najnowsze oferty w Sławie, Boszkowie, Jodłowie, Wieleniu i innych. Zobacz zdjęcia z opisami Zamieszkaj nad jeziorem nie tylko latem, ale cały rok. Oto najnowsze oferty domów, które są do kupienia w Sławie, Lubiatowie, Lubogoszczy, Boszkowie, Wieleniu i okolicy. Są tu domy całoroczne, ale też małe - letniskowe. Ceny też są różne, a niektóre to wręcz prawdziwe okazje! Oferty pochodzą z olx.pl. Pod każdym zdjęciem jest link do szczegółowej oferty.

📢 Uwaga! Wypadek na DK 12 w Serbach. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo Zderzenie samochodów w centrum Serbów. To Droga Krajowa nr 12. Do wypadku doszło o godzinie 6 rano. Dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Oni uczyli się w „rolniczej" szkole w Głogowie. Obecnie to Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych Mury głogowskiej szkoły "przyrodniczej" opuściło wielu absolwentów, a sporo z nich to znane dziś osoby. Zobaczcie, kto taki uczył się w placówce przy ulicy Folwarcznej. 📢 Centrum Głogowa stoi na cmentarzach. Pod naszymi ulicami, domami i placami zabaw grzebano zmarłych Centrum Głogowa stoi na starych cmentarzach. Na przestrzeni wieków znajdowały się one w wielu różnych miejscach. Najczęściej zmarłych chowano na cmentarzach przy kościołach, a w mieście świątyń było więcej, niż dziś. Przygotowaliśmy dla Was galerię z lokalizacjami dawnych nekropolii w mieście, dziś już formalne nieistniejących. Wspominamy te miejsca przed 1 listopada, bo warto pamiętać o tych, których z nami już nie ma.

