Polki mistrzyniami świata w dekorowaniu tortów. Jedna z nich pochodzi z Głogowa. FOTO Kacper Chudzik

Wygląda przepysznie ale też tak pięknie, że szkoda by go zjadać. To mistrzowski tort wykonany przez polski duet na mistrzostwa świata w dekorowaniu tortów. Jedna z jego autorek pochodzi z Głogowa.