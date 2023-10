Uwaga! Wypadek na DK 12 w Serbach. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo Grażyna Szyszka

Zderzenie samochodów w centrum Serbów. To Droga Krajowa nr 12. Do wypadku doszło o godzinie 6 rano. Dwie osoby trafiły do szpitala.