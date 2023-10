Grają już od 20 lat! Wyjątkowy jubileusz "Jarzębiny" z Rzeczycy. Był i folklor, i POP. Zobacz wideo

Zespół Jarzębina z Rzeczycy w Gminie Grębocice zorganizował piękny koncert z okazji 20-lecia swojej działalności. Panie z "Jarzębiny" pokazały, że nie straszny im żaden repertuar - od ludowszczyzny po muzykę rozrywkową i rockową. Zespół występuje na różnych uroczystościach i imprezach, a wszystko zaczęło się dwie dekady od zwykłych, wiejskich dożynek.

– To była taka spontaniczna reakcja na zorganizowane po raz pierwszy w miejscowości Rzeczyca dożynki i trzeba było na potrzeby ośpiewania wieńca i wszystkich innych rytuałów zawiązać taki spontaniczny zespół. Powstał we współpracy z panią Katarzyną Czajkowską i jej mężem. Taki był początek, a później postanowiono go kultywować, co trwa do dziś – mówi Wioletta Borek, z Zespołu Folklorystycznego "Jarzębina", która dołączyła do niego kilka lat temu.