Jesienny spacer historyczny w Głogowie. Ruszyli śladem dawnego cmentarza. WIDEO

W Głogowie odbył się kolejny spacer historyczny, który tym razem zabrał uczestników śladem najstarszych lokalnych cmentarzy.

– Wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej numer 12 chcemy zwiedzić dwa ostatnie największe cmentarze przedwojenne. Z tego jeden jest aktualnie czynny, czyli katolicki. Zaczęliśmy jednak od Parku Południowego, gdzie przed wojną znajdował się największy cmentarz w Głogowie. A to dlatego, że wtedy 2/3 ludności Głogowa to byli ewangelicy, a tylko 1/3 katolicy. Ten drugi cmentarz, katolicki, wciąż funkcjonuje przy ulicy Legnickiej. To on kontynuuje funkcjonowanie od 1913 roku, czyli mamy 110 lat – mówi Ireneusz Dominiak, głogowski regionalista.