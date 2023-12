Święta u baptystów. Jak wygląda ich Boże Narodzenie? Rozmawiamy z pastorem z Głogowa. WIDEO

I to właśnie Jezus i jego narodziny są najważniejsi w trakcie obchodzenia świąt. Baptyści starają się o tym nie zapominać. Chcą, by w świętach było jak najwięcej treści, a oprawa jest sprawą poboczną w tym czasie.

– Zmierzam do tego, aby oprócz choinki i prezentów, było też to przesłanie mówiące o tym, że Jezus przyszedł na świat dla zbawienia każdego człowieka. On narodził się, to był cud, bo z Maryi Dziewicy. I to, co się stało później było niesamowite dla niej, ale też dla tych ludzi, którzy później spotkali się z Jezusem. Więc ten początek jego narodzin, przesłania Mesjańskiego dla dla mnie osobiście, dla każdego człowieka, myślę, że jest wspaniały. Tak jak Charles Dickens powiedział w swojej "Opowieści Wigilijnej", gdzie jest przepiękny cytat: „Jeżeli ktoś nie ma Bożego Narodzenia w sercu, nigdy nie znajdzie go pod choinką" – dodaje pastor Wierzchowski.