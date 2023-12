Oto cudne choinki naszych czytelników. Nie ubrałeś jeszcze swojej? Tu znajdziesz inspiracje! Czy wiesz, co oznaczają światełka na drzewku?

Co oznaczają światełka na choince?

Jodły, sosny, żywe, czy sztuczne? Czytelnicy chętnie podzielili się zdjęciami swoich udekorowanych choinek. Wszystkie z nich są piękne i wyjątkowe. Jeśli jeszcze nie ubrałeś własnej i nie możesz zdecydować się, jak w tym roku ją udekorować, tu możesz znaleźć inspiracje. Zapraszamy do naszej galerii!

Tradycja świątecznego drzewka przywędrowała z Niemiec

Boże Narodzenie bez choinki? Dziś to trudne do wyobrażenia, by w tym wyjątkowym czasie nie było w domu świątecznego drzewka z lśniącymi bombkami, światełkami i cukierkami. Okazuje się, że zwyczaj stawiania świątecznego drzewka w domu jest w sumie bardzo młody, bo w Polsce ma zaledwie 100 lat.

O bożonarodzeniowych zwyczajach wie niemal wszystko Anna Wawryszewicz, etnolog z Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie.