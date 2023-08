Przetarg na uzbrojenie terenu pod wielką strefę inwestycyjną w gminach Kotla i Głogów

W pozyskiwaniu inwestorów pomaga Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Legnicy. Już są pierwsi zainteresowani nowym terenem, który po wybudowaniu obwodnicy Głogowa stanie się bardzo atrakcyjny dla biznesu. Teren strefy ma zająć blisko 700 hektarów.

– Możemy stać koło siebie, mieć dwie różne wizje Polski, ale nie ma dla nas nic ważniejszego, jak służba mieszkańcom aglomeracji Głogów. Zawsze to podkreślałem i zawsze mówiłem, że dobro mieszkańców naszego regionu jest najważniejsze. Nie ma barw politycznych i dowodem na to jest to, że środki rządowe przyznane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości trafiły do gminy Kotla i gminy wiejskiej Głogów. Nikt nie kierował się tym, czy tam jest wójt z PiS-u, czy go nie ma. Tylko merytoryka – mówi Przemysław Bożek, prezes LSSE.