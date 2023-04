Prawnik wyjaśnia: Zamknięcie rozprawy i publikacja wyroku

Z powyższego przepisu wynika, że zasadą jest ogłaszanie wyroku na tym samym posiedzeniu sądu, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy, a więc zakończenia procesu. Sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku maksymalnie o dwa tygodnie od dnia zamknięcia rozprawy. Jedynie w przypadkach wyjątkowych, gdy sprawa jest szczególnie zawiła lub materiał sprawy jest szczególnie obszerny lub sąd jest bardzo obciążony obowiązkami w innych sprawach, termin ten może zostać wydłużony do miesiąca.

Ustawa tzw. „covidowa” – ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje jednak” sądom „furtkę do wydłużania terminów ogłaszania wyroków. Zgodnie bowiem z art. 15zzs2 tej ustawy jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Ustawa nie wskazuje żadnego konkretnego terminu, w jakim stanowiska stron mają zostać przedstawione, co oznacza że termin taki wyznacza stronom sąd. Ustawa nie określa też sądowi żadnego terminu na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym po otrzymaniu pisemnych stanowisk stron lub bezskutecznym upływie terminu przedstawienia takich stanowisk. Oznacza to tyle, że sąd w praktyce może wydać wyrok w dowolnym terminie. Jest to rozwiązanie, które negatywnie oddziałuje na sprawne przeprowadzanie postępowań sądowych. Art. 15zzs2 ustawy tzw. „covidowej” jest odpowiednikiem art. 224 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc udzielania głosu stronom. Zgodnie z tym ostatnim przepisem przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom. Prawo do przedstawienia stanowiska w sprawie to nic innego jak prawo do wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów. Jest to również ostatni moment na zgłoszenie wniosków, których nie zgłoszono wcześniej takich, jak wniosek o zasądzenie od przeciwnika kosztów procesu czy wskazanie na zaistniałe uchybienia przepisom postępowania. Udzielenie głosu stronom jest więc istotnym etapem postępowania z punktu widzenia realizacji przez strony ich praw procesowych.