Prawnik wyjaśnia: Przymusowe odebranie dziecka

Zdarzają się sytuacje, gdy jedno z rodziców małoletniego dziecka, wbrew orzeczeniu sądu lub zawartej ugodzie, po zakończonym kontakcie z dzieckiem, nie odprowadza go do stałego miejsca zamieszkania przy drugim z rodziców. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Pierwszą czynnością, jaką podejmuje zdesperowany rodzic jest zazwyczaj zgłoszenie faktu niewykonania orzeczenia sądu lub ugody organom ścigania. W takich sytuacjach organy ścigania przyjmują zgłoszenie i podejmują czynności wyjaśniające, w szczególności ustalają miejsce pobytu dziecka oraz przyczyny, dla których nie zostało ono odwiezione do stałego miejsca zamieszkania. Organy ścigania nie mają jednak uprawień ustawowych do przymusowego odebrania dziecka od rodzica i przekazania go pod opiekę tego z rodziców, które sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem. Gdy rodzic, który bezprawnie zatrzymał dziecko przy sobie odmawia jego wydania drugiemu z rodziców, koniecznym staje się zainicjowanie odpowiedniego postępowania sądowego. Jest nim postępowanie o przymusowe odebrania dziecka.