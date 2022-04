Prawnik wyjaśnia: Premia uznaniowa a premia regulaminowa

Premia uznaniowa to zagadnienie, które nie jest uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. To pracodawca swobodnie decyduje o zasadach jej przyznawania. Nie ma żadnych zapisów lub przesłanek, które uprawniają pracownika do roszczenia o jej wypłatę. To właśnie odróżnia ją od premii regulaminowej. W przypadku premii regulaminowej, zasady jej przyznawania, kryteria oraz terminy wypłaty określane są w wewnętrznych przepisach, np. w regulaminie wynagradzania. Wówczas każdy pracownik po spełnieniu wskazanych kryteriów ma prawo żądać od pracodawcy wypłacenia premii regulaminowej. Ma ona charakter roszczeniowy, a jeśli pracodawca odmówi jej wypłacenia po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie – pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Premia uznaniowa jest przyznawana pracownikowi od swobodnego uznania pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca samodzielnie decyduje komu i w jakiej wysokości przyznaje dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Premia uznaniowa jest w pełni dobrowolna. W związku z tym pracownik nie może domagać się od pracodawcy jej wypłacenia. Pracodawca może przyznać ją dowolnemu pracownikowi lub wybranej grupie, która w jego uznaniu zasługuje na dodatkowy bonus pieniężny.