Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie. Zdjęcia

Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Wojciech Janisio, a dobrego roku zarówno uczniom jak i nauczycielom życzył starosta Jarosław Dudkowiak.

- Trafiliście do fantastycznej szkoły, ze wspaniałymi nauczycielami i będziecie zdobywać wiedzę i doświadczenie potrzebne w dorosłym życiu – mówił do młodzieży starosta powiatu głogowskiego. - Nauczycielom życzę ciągłego entuzjazmu i pasji, nieustającej miłości do zawodu i realizacji własnych pomysłów.