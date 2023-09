Tłumy na Głogowskiej Wystawie Pojazdów Zabytkowych. Na Rynku stanęły motoryzacyjne cudeńka. Zdjęcia

Pierwszy raz na wystawie w Głogowie swój samochód wystawił wicestarosta powiatu głogowskiego Jeremi Hołownia. Od 2016 roku jest właścicielem skody 110 L z 1975 roku.

- Większość rzeczy sam wymieniłem. Jest robiłem na oryginał. Jeżdżę na inne zloty, ale w Głogowie stanąłem pierwszy raz. Okazuje się, że w Polsce nie jest to popularny samochód i na wystawach należy do kategorii „inne” – opowiada wicestarosta. - Auto jest na chodzie, jeździmy z żoną do córki do Wrocławia, albo nad jeziora. No i jak jest ładna pogoda do jeżdżę nim do pracy – dodaje.