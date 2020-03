Polkowice: Alarm bombowy przy ul. Skrzetuskiego. Sprawca narobił zamieszania przez kłopoty rodzinne? AKTUALIZACJA

48-letni mężczyzna, który groził wysadzeniem budynku wielorodzinnego, przebywa obecnie w izbie zatrzymań. W czwartek został zatrzymany po blisko trzygodzinnej akcji. Po tym jak ogłosił swoje zamiary policja i straż pożarna ewakuowały blisko 600 osób z sąsiednich budynków.

– Policjanci rozpoczęli także negocjacje z autorem alarmu, które po blisko trzech godzinach dzięki współpracy polkowickiego dzielnicowego, funkcjonariuszy Zespołu Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu zakończyły się sukcesem. 48-latek został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnej celi – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.