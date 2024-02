Groził, że zabije sąsiada korkociągiem. 29-latek trafił do aresztu

Najbliższe miesiące w policyjnym areszcie spędzi 29-letni mieszkaniec Polkowic, który odpowie za kierowanie wobec swojego sąsiada gróźb karalnych pozbawienia życia i zdrowia. Aby podkreślić swoje słowa chwycił za niebezpieczne narzędzie.

– Podejrzany chwycił za korkociąg i zasugerował, że wykorzysta go, by spełnić pogróżki. To nie pierwszy konflikt z prawem wspomnianego podejrzanego. Odpowie za kierowanie gróźb karalnych w warunkach recydywy, a to oznacza, że może trafić do zakładu karnego nawet na 3 lata. – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.