Pociągi z Głogowa do Żagania. W Szprotawie działają, by odremontować linię kolejową nr 14. WIDEO

Przed laty połączenie kolejowe z Głogowa do Żagania było dosyć popularne. Zostało jednak zlikwidowane ponad dwie dekady temu. Temat jego odtworzenia wraca jak bumerang, jednak na ogół odbija się on od stanu linii kolejowej między tymi miastami, który nie pozwala na przywrócenie regularnych połączeń.

Powrót pociągów relacji Głogów-Żagań jest jednak potrzebny. Mówi się o tym zarówno w części województwa Dolnośląskiego - w Głogowie, jak i w Lubuskim. O remont linii kolejowej na tej trasie wnioskują m.in. mieszkańcy Szprotawy, dla której połączenie byłoby niezwykle wartościowa.

– Od wielu lat staramy się już o to, aby linia kolejowa nr 14 na odcinku z Żagania do Głogowa została odremontowana. Bardzo nam na tym zależy, ponieważ obecnie, gdy zostanie zrealizowana w ramach programu Kolej Plus linia do Lubska, Szprotawa będzie największym miastem województwa Lubuskiego bez dostępu do kolei pasażerskiej – mówi Bartosz Sokołowski z grupy „Kolej na Szprotawę".