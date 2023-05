W Polkowicach wybudują nową komendę policji za 44 miliony złotych

– Jest to niezmiernie ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu polkowickiego, jak i dla policjantów oraz pracowników, którzy pełnić będą służbę w nowo powstałym obiekcie. Znaczący rozwój tego obszaru i fakt, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, niemal wymusza konieczność intensyfikacji działań prowadzonych przez policjantów w tym rejonie. Niezmiernie ważne jest też zwiększanie dostępności do różnego rodzaju usług świadczonych na co dzień przez Policję i kontaktu z funkcjonariuszami z różnych pionów, a także dostęp bez barier architektonicznych dla wszystkich mieszkańców m.in. w trosce o ich bezpieczeństwo – dodaje asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.