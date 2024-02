Dziś utrudnienia na S3. Protest rolników zablokuje drogę obok Zielonej Góry

Protesty rolników trwają w całym kraju. Kolejnym dniem zorganizowanej akcji będzie wtorek - 20 lutego. Protestujący rolnicy zablokują drogę S3 w pobliżu Zielonej Góry. Podróżujący tą drogą powinni wziąć pod uwagę objazdy. Ostrzega o tym zielonogórska policja.

– W związku z planowanym protestem rolników we wtorek 20.02.2024 droga ekspresowa S3 zostanie zamknięta na odcinku węzeł Zielona Góra Północ – węzeł Świebodzin Południe od godziny 9.30 do około 20.00. W kolejnych dniach aż do 20.03.2024 możliwe jest wystąpienie podobnych utrudnień, o których na bieżąco będziemy informować. Korytarzem życia będą mogły poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane – informuje KMP w Zielonej Górze.