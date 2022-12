Zamek w Czernej koło Głogowa. Jeden z piękniejszych na Dolnym Śląsku! Można go zwiedzać a także przenocować

Jeśli jeszcze ktoś nie zna tego magicznego miejsca to koniecznie musi tam pojechać. Może to być jednodniowy wypad albo przygodna z noclegiem w jednej z komnat.

Zamek w Czernej położony jest wielkim parku (5 hektarów) i oferuje zakwaterowanie w pokojach z łazienką. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Urokliwy Zamek ma saunę i wannę z hydromasażem, dostępnymi za dodatkową opłatą. W obiekcie znajduje się również stół do gry w ping ponga oraz biblioteka.

Tu znajduje się zamek