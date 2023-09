Wrzosowiska koło Przemkowa jesienią są najpiękniejsze. Widoki zapierają dech. Wrzosy właśnie kwitną!

„Wrzosowiska Przemkowskie” to ponad 6 hektarów

Koło Przemkowa właśnie kwitną wrzosy!

Szukając ciekawych i zarazem pięknych miejsc na Dolnym Śląsku, nie można przeoczyć cudnych wrzosowisk

rozciągających się w lasach na poradzieckim poliginie koło Przemkowa. Właśnie we wrześniu przypada okres ich kwitnienia, więc to najlepszy moment, by zobaczyć je w pełnej krasie. Zapewne wielu oczarują barwą i zapachem, który zwabia zarówno turystów, ale przede wszystkim pszczoły.

Pszczelarze, już w sierpniu ustawiają przy wrzosowiskach swoje pasieki, a pszczoły zajmują się produkcją miodu wrzosowego, który został wpisany na „Listę Produktów Tradycyjnych” – chronionych prawem Unii Europejskiej.

Jak mówi Lucjan Zawadzki, przewodnik z Przemkowa, poznawanie uroków i różnorodności parku najlepiej udaje się na rowerze.