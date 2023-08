Pałac w Bełczu Wielkim ma nowych właścicieli! Zabytek ma być podniesiony z ruiny

Niezwykle dobre wieści płyną z Wrocławia, gdzie podpisano umowę sprzedaży ruin pałacu w Bełczu Wielkim - położonym między Głogowem a Górą. Od kilkunastu miesięcy syndyk próbował znaleźć kupca na zabytkowy, zrujnowany pałac - który przejęto w ramach masy upadłościowej dawnego właściciela, spółki Arrada sp. z o. o. Pod Fortem ska. Same działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży pałacu trwały zaś od blisko 4,5 roku. Wreszcie się udało. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpiło w końcówce lipca, o czym poinformował w komunikacie Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu.

– Niezmiernie cieszy nas ten fakt, bowiem jest to drugi obiekt (zaraz po Zamku w Ratnie Dolnym), który w toku niestandardowych działań podejmowanych m.in. przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znalazł nowego inwestora, który widzi w obiekcie potencjał inwestycyjny oraz przedstawił plan zagospodarowania pałacu, a ten został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opinia ta była warunkiem koniecznym dla całej czynności notarialnej. Nowy właściciel na chwile obecną chce zachować anonimowość, co jest w pełni zrozumiałe – czytamy w komunikacie.