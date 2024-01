Pożar marketu Intermarche w Górze. Dach sklepu zawalił się do środka

Płomienie w markecie sieci Intermarche w Górze pojawiły się 4 stycznia około godz. 17. Pożar wybuchł w wędzarni przyległej do sklepu. Pracownicy oraz klienci zostali ewakuowani a do akcji wkroczyły jednostki straży pożarnej. Z ogniem walczyły całą noc, a 5 stycznia trwa dogaszanie sklepu. Dach budynku zawalił się do środka. Straty nie zostały jeszcze podliczone, ale na pewno będą duże.

– W wyniku pożaru doszczętnie spłonął dach, część pomieszczeń biurowych, zalane wodą są sala sprzedaży oraz produkty. Obecnie trwa dogaszanie. Najbardziej kluczową informację jest ta, że ucierpiał nikt z klientów, ani pracowników. Na tym etapie nie jest znana przyczyna pożaru – mówi Bartłomiej Tarłowski, menadżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej sieci.

Jak dodał przedstawiciel Grupy Muszkieterów, w ostatnim tygodniu sklep w Górze przeszedł termowizyjny przegląd instalacji elektrycznej. który nie wykazał żadnych nieprawidłowości.