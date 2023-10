Ostatnia prosta przy remoncie w Sobczycach. Bezpieczniej wzdłuż DW 319. WIDEO

Już wkrótce końca dobiegną pracę nad remontem Drogi Wojewódzkiej numer 319 w Sobczycach w gminie Kotla. Inwestycja skupiła się jednak nie tylko na remoncie samej nawierzchni. Ważnym jej elementem była także budowa chodników wzdłuż drogi.

– Bezpieczeństwo pieszych dla nas w tym przypadku, przy tej inwestycji, było najważniejsze. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o to, żeby właśnie przy Drodze Wojewódzkiej w tej miejscowości powstały chodniki. Chodniki, które zapewniają bezpieczeństwo dojścia dzieci i młodzieży do przystanków, ale również wszystkich mieszkających przy tej drodze. Od 13 lat na każdym zebraniu od mieszkańców słyszałem: "Kiedy w końcu te chodniki postanowimy?". Podkreślałem, że jeżeli uda się pozyskać środki, jeżeli Urząd Marszałkowski dołoży się również do tej inwestycji jako zarządca, bo tą drogą zarządza marszałek nie wójt, to wtedy taką inwestycję wykonamy – mówi wójt Łukasz Horbatowski.