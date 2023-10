Różowy Most Tolerancji w Głogowie. To jeden z symboli miasta. WIDEO

Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Głogowie jest jedyny w regionie most drogowy na Odrze. Choć ma swoją oryginalną nazwę, miejscowi oraz przyjezdni nazywają go zwykle po prostu "różowym mostem".

– Jeśli chodzi o obecny most, to nie jest on stosunkowo stary. Powstał w latach pięćdziesiątych, konkretnie jesienią 1955 roku został otwarty. Natomiast nie mamy żadnych informacji na ten temat, że zostało to otwarcie w jakiś huczny sposób uczczone. Most doczekał się remontu w latach 1996-97. Wówczas też został pomalowany na obecny kolor wrzosowo-różowy. A skąd ten kolor się wziął? Ponieważ kilka lat wcześniej lokalna Telewizja Głogów zaproponowała mieszkańcom konkurs na pomalowanie mostu i zaproponowano różnego rodzaju kolory. Mieszkańcy Głogowa wybrali akurat wrzosowo-różowy. No i co ważne – mówi Dariusz Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, lokalny regionalista.