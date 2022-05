O wygaszeniu mandatu radnemu z Głogowa zdecyduje komisarz wyborczy

W piśmie tym Zbigniew Sienkiewicz pyta, czy wobec Leszka D. została uruchomiona procedura w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Czeka też na odpowiedź, czy ma on prawo wykonywania mandatu i pobierania z tego tytułu diety do czasu wygaśnięcia mandatu.

- Pismo skierowałem do komisarza wyborczego, bo to nie ja będę decydował, czy odbierać mandat rademu, czy nie – mówi przewodniczący.

Komisarz czeka na odpis wyroku

Do komisarza wyborczego w Legnicy nie dotarł jeszcze odpis prawomocnego wyroku, a to, jak tłumaczy Anna Zych, dyrektorka legnickiej delegatury, jest podstawą do wszczęcia postępowania.