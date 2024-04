Druhowie z OSP w Trzebnicach koło Chocianowa apelują, by dołączyć do bazy dawców szpiku. Z białaczką walczy ich koleżanka, druhna Monika

Przyjaciele z OSP postanowili działać i organizują akcje, dzięki którym do bazy dawców zapisują się nowe osoby. Nagłaśniają je gdzie się da i jak się da. We wtorek, 16 kwietnia w Chocianowie zwołali w tej sprawie konferencję prasową.

- Pierwszą myślą po tym jak się dowiedzieliśmy o chorobie Moniki było to, że trzeba coś zrobić. Zadzwoniłam do DKMS, dostaliśmy swojego koordynatora i zawiązaliśmy swoją grupę inicjatywną. To ludzie, którzy współpracują ze sobą przy organizowaniu akcji - wyjaśnia Agata Seńków z OSP w Trzebnicach, która pracuje w Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy. - Pisaliśmy do różnych firm i instytucji z prośbą o to, czy przy okazji organizowanych przez nich imprez możemy stanąć ze swoim namiotem.