Nocny, charytatywny marsz głogowskich weteranów dla Michała Drankiewicza. W trasę poszło blisko 100 osób. Zdjęcia

- Nie wiemy, co będzie na wale nad Odrą, bo jest tam trochę kolein, a trzeba pamiętać, że maszerowanie nocą jest inne, niż za dnia – mówił przed wymarszem dodając, że najważniejszy jest cel marszu. - W tym roku spotkaliśmy się dla Michała Drankiewicza. Dziecko jest obecnie we Wrocławiu po ciężkim zabiegu, po którym pojawiły się komplikacje. Wierzymy, że chłopiec wyjdzie wreszcie na prostą, a my będziemy mogli choć minimalnie pomóc w jego rehabilitacji – powiedział. - Jak zawsze można liczyć na mega ofiarność ludzi, nikogo nie trzeba namawiać, a jak widać przyszło sporo osób. Zresztą tak jest co roku, podczas naszych nocnych spacerów.