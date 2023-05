Kolejne konkursowe sukcesy uczniów głogowskiej szkoły muzycznej

Marta była najlepsza spośród ponad 500 uczestników

- Liczymy, że sukcesy będą dla nich motywacją do dalszej pracy nad rozwijaniem talentu i zaowocują kolejnymi wspaniałymi wynikami! - mówi.

Warto przypomnieć, że głogowska szkoła muzyczna prowadzi obecnie rekrutację na nowy rok szkolny. Na złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy pozostał czas do najbliższego piątku (12 maja). Przesłuchania kandydatów odbywać się będą 19 i 20 maja.

Do rozpoczęcia nauki Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Szczegółowe informacje o trwającej rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły TUTAJ