Dzień Otwarty 2023 w szkole muzycznej w Głogowie. W sobotę, 15 kwietnia placówkę odwiedziło wielu rodziców z dziećmi. Zdjęcia

Zainteresowanie ofertą placówki było ogromne, bo w największej auli szkoły, na spotkaniu otwierającym wydarzenie, zabrakło miejsc.

- Po pandemii to nasze pierwsze Dni Otwarte z rozmachem, ale poprzedziliśmy je wieloma koncertami edukacyjnymi dla przedszkoli i myślę, że właśnie to zaprocentowało frekwencją. Rodzice pytają o to, jak wygląda nauka, jak wygadają zajęcia, a także o to, jaki kupić instrument, ale z tym należy poczekać do rozpoczęcia roku szkolnego – wyjaśnia Agnieszka Berest, dyrektor szkoły muzycznej. - Co roku największą popularnością cieszą się trzy instrumenty: fortepian, skrzypce i gitara. Zachęcamy, by poznawać też inne.