Masz w skrzynce pocztowej ulotkę z Kolei Dolnośląskich? Nie wyrzucaj! Jest tam kod z rabatem na bilet!

Koleje Dolnośląskie zachęcają do podróżowania za połowę ceny. W ramach promocyjnej akcji do skrzynek pocztowych głogowian oraz wielu innych Dolnoślązaków trafiły kody rabatowe na Dolnośląskie Bilety Weekendowe. Sprawdź! Nie wyrzucaj!

Do skrzynek Dolnoślązaków, także głogowian trafiły ulotki z kodem rabatowym na Dolnośląskie Bilety Weekendowe. Będzie go można jednorazowo wykorzystać podczas zakupu DBW w okresie od 8 stycznia do 14 kwietnia 2024 r.

Bilety KD za połowę ceny

Dzięki kodom na biletach, które kosztują normalnie 59 zł, Dolnoślązacy zaoszczędzą blisko 30 zł.Zakupiony bilet uprawnia jedną, wskazaną na nim osobę do podróży pociągami KD i POLREGIO na obszarze Dolnego Śląska oraz na wybranych odcinkach wykraczających poza województwo, wymienionych w regulaminie oferty:

W województwie dolnośląskim: na wszystkich odcinkach wewnątrz województwa, W województwie lubuskim: (Studzianka) – Leszno Górne – Żagań – Żary – Zasieki – Zasieki Granica Państwa,

(Okrąglica) – Iłowa Żag. – Jankowa Żagańska – Żary / Żagań,

(Czerna) – Nowa Sól;

W województwie wielkopolskim: (Korzeńsko) – Rawicz - Bojanowo,

(Cieszków) – Zduny – Krotoszyn.

Koleje Dolnośląskie mają 15 lat

Jak informuje Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich, z usług Kolei Dolnośląskich korzysta coraz więcej pasażerów. - Dodatkowo chcemy zachęcić tych niezdecydowanych do skorzystania z weekendowej oferty i udowodnić im, że podróż pociągiem to szybki i wygodny sposób na przemieszczanie się po Dolnym Śląsku – mówi. Akcja jest organizowana z okazji 15-lecia istnienia Kolei Dolnośląskich. – Promujemy nasz nowy, własny kanał sprzedaży, który rozwijamy widząc zwiększone zainteresowanie usługami Kolei Dolnośląskich. To efekt wielu inwestycji, takich jak zakup w ciągu czterech lat aż 31 nowoczesnych pociągów, otwieranie zamkniętych od kilkudziesięciu lat tras kolejowych czy zwiększanie liczby kursów na już istniejących połączeniach – zaznacza Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.



Dolnośląska kolej regionalna oferuje pasażerom coraz lepsze usługi. Przykładowo, między największymi miastami województwa (Wrocław – Wałbrzych, Legnica – Wrocław) jeździ około 30 par pociągów na dobę. Dla porównania: w innych regionach samorządy województwa ograniczają się do zlecenia 4, 8 lub 12 par połączeń pomiędzy największymi miastami.



Do tego czas przejazdu pociągiem, np. z Legnicy do Wrocławia wynosi np. 36 minut, co powoduje, że kolej jest nieporównywalnie szybsza od samochodu.

Gdzie kupić bilet z rabatowym kodem?

Ostatnie lata przyniosły kolejne rekordy w liczbie pasażerów podróżujących po Dolnym Śląsku. Tylko w 2022 roku z usług Kolei Dolnośląskich skorzystało ponad 16 milionów osób. Dane za 2023 rok będą dostępne w połowie stycznia 2024, ale już teraz jest pewne, że padnie kolejny rekord.

– Jeśli chcemy odkorkować miasta i oddychać lepszym powietrzem, musimy przekonać coraz więcej osób do korzystania z transportu zbiorowego. Kolejne rekordy na kolei pokazują, że robimy to skutecznie – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za kolej.

Kody rabatowe, które uprawniają do kupna Dolnośląskiego Biletu Weekendowego, działają wyłącznie na stronie internetowej. Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy kupić Dolnośląski Bilet Weekendowy na stronie Kolei Dolnośląskich TUTAJ

Szczegółowa instrukcja, jak to zrobić, jest dostępna na stronie promocji: TUTAJ



Koszt wydruku jednego listu to 9 groszy, a wysyłki przez Pocztę Polską wynosi 12 groszy za sztukę.



