KGHM otrzymał akceptację rządu na budowę małej modułowej elektrowni jądrowej

Dla KGHM oznacza to uzyskanie uprawnia do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych ustaleń, takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę.

– Nasz cel to bezpieczna, ekologiczna i stabilna cenowo energia, która pozwoli nam utrzymać przewagę biznesową KGHM w skali globalnej. W przypadku zaangażowania w energię jądrową mamy silne wsparcie Ministerstwa Aktywów Państwowych a teraz akceptację Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To ważne, bo wprowadzenie w naszym kraju technologii jądrowej, opartej na małych modułach, to również wsparcie transformacji energetycznej polskiej gospodarki – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A.