KGHM największą kopalnią srebra na świecie. Jego produkcja odbywa się w Hucie Miedzi Głogów

KGHM jest największą kopalnią srebra na świecie. Polska Miedź utrzymała pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” w rankingu World Silver Survey 2023. To jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

Srebro w gąskach i w granulacie

Jak donosi miedziowy gigant, KGHM od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród największych producentów srebra na świecie. Aż 16 procent przychodów miedziowego giganta pochodzi, właśnie ze sprzedaży srebra. Srebro jest sprzedawane w postaci gąsek oraz granulatu. Metal jest dostarczany w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich i metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Grupa Kapitałowa KGHM wyprodukowała w 2022 roku 1 327 ton srebra. Raport „World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

Srebro z Huty Miedzi Głogów

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Powstał on specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto, a znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi.