Na terenie Huty Miedzi Głogów zrobiło się wiosennie. Za bramą nr 1 posadzono forsycje i hortensje

W sumie na terenie samej HMG posadzono podczas akcji około 300 sztuk roślin. Na rabaty i w trawniki zostaną wsiane jeszcze nasiona facelii i chabrów, by stały się też pożytkiem dla owadów.

Sadzeniem roślin zajęła się liczna grupa wolontariuszy – pracowników huty. Były to głównie panie, które szybko i w fachowy sposób poradziły sobie z pracą przy zieleni.

- Huta to obszar ponad dwa i pół tysiąca hektarów, w tym spora część to grunty przemysłowe. Osobom z zewnątrz może się wydawać, że będzie to teren tylko urbanistyczny, z szeregiem rur i instalacji, ale myślę, że każdy jest miło zaskoczony dużą ilością zielonych skwerów, które porastają krzewy i drzewa – dodaje Dariusz Matijczak.