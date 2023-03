Baza ratowników KGHM w Sobinie ma nową, nowoczesną dyspozytornię. Zdjęcia/Film

Siedziba Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie ma nowy obiekt. To nowoczesna dyspozytornia i część administracyjna. Budynek powstał przy wykorzystaniu najnowszych technologii i jest energooszczędny – wykorzystuje energię ze słońca dzięki zainstalowanej na dachu budynku fotowoltaice

Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku i kosztowała ponad 5,5 mln zł.

Ratownicy mają teraz lepsze warunki pracy, a to przekłada się na bezpieczeństwo nie tylko pracowników KGHM, ale całego Zagłębia Miedziowego. Dla przykładu liczba wyjazdów jednostki do zdarzeń w KGHM to ok. 30 w roku, natomiast wyjazdów do wypadków, pożarów czy innych zdarzeń kryzysowych w Zagłębiu Miedziowym to ok. 150.