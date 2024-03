Kampania rozgrzewa emocje. W Głogowie niszczą plakaty wyborcze. Policja szuka sprawców

– Nie ma mojej zgody na niszczenie pracy naszych kandydatów na radnych. Takie działania nie mają miejsca w zdrowej, demokratycznej debacie. Apeluję do wszystkich, by działali zgodnie z zasadami szacunku i otwartości, przekonując wyborców swoimi argumentami i ciężką pracą, a nie przez akty wandalizmu. Demokracja opiera się na dialogu, wymianie pomysłów i przekonań - niszczenie materiałów wyborczych jest działaniem, które stoi w sprzeczności z tymi wartościami. Zamiast tego, skupmy się na budowaniu przekonującej wizji przyszłości, która przemówi do wyborców i pomoże nam osiągnąć wspólne cele. Razem możemy więcej i lepiej, działając z szacunkiem i zaangażowaniem – mówi Żaneta Baczyńska, kandydatka na prezydenta Głogowa.