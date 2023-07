Jeziora, które lubią głogowianie. Które to i jak są daleko? Co o nich wiecie? Wielu głogowian ma tam swoje domki, albo ulubione kwatery

Wypatrując każdej słonecznej chwili przypominamy jeziora, nad którymi często i chętnie wypoczywają głogowianie. Znajdują się w odległości do maksymalnie 1,5 godziny jazdy samochodem. Wielu głogowian ma tam swoje letniskowe domki, albo ulubione kwatery. Które z nich to Wasze ulubione miejsce odpoczynku?

Wakacje to czas odpoczynku i ładowania akumulatorów. Nie każdy planuje wyjazd nad morze, w góry czy urlop poza granicami kraju. Niedaleko Głogowa mamy kilka jezior, nad które też chętnie jeździmy. Co wiecie o tych miejscach? Jezioro Dominickie

Jezioro Dominickie zna większość głogowian. Nad wodą w Boszkowie czy Dominicach wypoczywają całe rodziny.

Z Głogowa do Boszkowa jest ok. 50 km

Jezioro Dominickie ma pow. około 344 ha i głębokości ponad 17 m. Położone jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w powiecie leszczyńskim.

Ma długość 3830 m, szerokość 1660 m.

Jeziora Breńskie i Białe

Jeziora Breńskie i Białe znajdują się w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo. Od Głogowa w odległości ok. 40 km.

Powierzchnia zwierciadła: 38,1 ha, głębokość maksymalna: 4,4 m.

Sąsiadujące z nim Jezioro Białe ma pow. 104,4 ha, a jego głębokość maksymalna wynosi 10,2 m.

Jezioro Ciecz

Jezioro Ciecz w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów, leży na terenie Pojezierza Lubuskiego, w odległości 120 km od Głogowa.

Jego powierzchnia, według różnych źródeł, wynosi od 171,0 ha do 185,7 ha, głębokość natomiast głębokość maksymalna 58,8 m. Popularną miejscowością nad jeziorem jest Łagów Lubuski.

Jezioro Głębokie

Jezioro Głębokie to jedno z akwenów Pojezierza Lubuskiego. Powierzchnia wynosi ok. 124,9 ha, a głębokość maksymalna 25,3 m. Z Głogowa nad Jezioro Głębokie jest ok. 130 km.

Jezioro Przemęckie

Jezioro Przemęckie Zachodnie –dzielone jest na dwa : Wieleńskie w części północnej (gmina Przemęt) i Trzytoniowe.

Powierzchnia to 220,2 ha, a maksymalna głębokość to niecałe 6 m. Z Głogowa do Wielenia jest ok 40 km.

Jezioro Niesłysz

Jezioro Niesłysz to największe jezioro Pojezierza Łagowskiego. Ma trzy wyspy o łącznej powierzchni 10,4 ha.

Jezioro ma pow. 486,2 ha, a maksymalna głębokość wynosi 34.7 m.

Od Głogowa jest oddalone o ok. 105 km.

Jezioro Sławskie

Jezioro Sławskie to, ze względu na odległość (ok. 30 km) jest najczęstszym miejscem letniego wypoczynku głogowian.

Długość jeziora - 9200 m, szerokość– 1510 m. Głębokość maksymalna to 12,3 m.

Na jeziorze występują wyspy o łącznej powierzchni 10,6 ha.

Jezioro Tarnowskie Duże

Niedaleko Jeziora Sławskiego znajduje się Jezioro Tarnowskie Duże. Jego pow, to 0,916 mkw. Głębokość dochodzi do 7,5 metra.

Nad jeziorem są dwie miejscowości - Tarnów Jezierny i Jodłów.

Akwen jest w odległości ok. 40 km od Głogowa.

Jezioro Lgińsko

Lgińsko (Lgińsko Duże, Lgiń Duży) – jezioro polodowcowe położone w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim.

Akwen znajduje się 9 km na północ od Wschowy, na południowym krańcu Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Jego nazwa pochodzi od pobliskiej miejscowości Lgiń.

Jezioro ma 75,5 ha powierzchni, maks. głębokość 17 m, a średnia głębokość łowiska utrzymuje się na poziomie 7 m.

Z Głogowa do Lginia jest ok. 30 km.

