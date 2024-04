Laguna wróciła do Głogowa. Można wybrać się w rejs po Odrze

Oficjalne otwarcie sezonu turystycznego w Głogowie dopiero za tydzień, ale to nie oznacza, że turystyczne atrakcje nie rozpoczynają się wcześniej. Na początku miesiąca otworzono już chociażby wieżę zamkową, a teraz do miasta przypłynął statek wycieczkowy "Laguna". Mieszkańcom nie trzeba go przedstawiać, bo "Laguna" regularnie kursuje po głogowskim odcinku Odry.