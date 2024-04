Jeszcze do 2014 roku na Wzgórzach Dalkowskich, na terenie tzw. Annabrzeskich Wąwozów znajdowała się wieża widokowa. Niestety, została ona rozebrana. Lata wcześniej inna wieża, również już nieistniejąca, znajdowała się na szczycie Góry Jana. Piękne lasy położone na malowniczych wzgórzach przyciągają wielu miłośników rekreacji na łonie przyrody. Czy jest szansa, żeby mogli oni w przyszłości zobaczyć te tereny z poziomu nowej wieży? Stara się o to Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi.

Turyści pytają o wieżę na wzgórzach

– Bo wydaje się nam, że brakuje pewnego impulsu. Każdy z kim rozmawiamy jest na "Tak", ale w dalszym ciągu temat rozbija się o środki na powstanie takiej wieży. Chcemy się spotkać na Górze Jana 16 czerwca i pokazać jak duże jest wsparcie społeczności dla tego pomysłu. Może to właśnie będzie tym impulsem dla osób decyzyjnych. Zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Wydrukujemy kartki z napisem "Tak, dla wieży widokowej na Wzgórzach Dalkowskich", zrobimy z nimi zdjęcie z drona. Mamy nadzieję, że tego dnia pojawi się tyle osób, że ciężko będzie się zmieścić na górze – dodaje Anna Gomułka i zaprasza każdego do wsparcia inicjatywy.

Aby ułatwić dotarcie na Górę Jana - 16 czerwca z parku przy pałacu w Dalkowie (powiat polkowicki) ruszy spacer z przewodnikiem. Będzie on darmowy. Rozpoczęcie spaceru planowane jest na godz. 14, a jeśli ktoś chce dotrzeć na Górę Jana we własnym zakresie, to samo zdjęcie do akcji zaplanowane jest na godz. 15.