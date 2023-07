Rap Stacja Sława 2023. Sława stolicą polskiego rapu. Na festiwal zjadą tysiące fanów. PROGRAM, BILETY

W środę, 5 lipca rusza Rap Stacja Festiwal 2023 Sława. Największa tego typu impreza w Polsce potrwa do 8 lipca. Na kilku scenach wystąpi ok. 70 gwiazd, w tym cała czołówka polskiej sceny hip hopu. Na muzyczne wydarzenie nad Jeziorem Sławskim zjadą tysiące fanów.

Już w środę, 5 lipca rusza Rap Stacja Festiwal 2023 w Sławie. Ta największa tego typu impreza potrwa do soboty, 8 lipca. To już siódma edycja imprezy, a trzecia na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku nad Jeziorem Sławskim.

Od czwartku, 6 lipca, na czas trwania imprezy teren ośrodka zostanie zamknięty tylko dla uczestników festiwalu.

Podczas festiwalu uczestnicy mogą słuchać muzyki na pięciu scenach. W tym roku teren festiwalu został powiększony o całą „starą" plażę, a której stanie scena Old School.

Rap Stacja na terenie SCKiW

Gospodarz terenu, czyli SCKiW przygotował uczestnikom jak najlepsze warunki, czyli idealny wakacyjny klimat miasteczka, w którym są: plaże ze scenami Main i Old Scholl, gdzie wystąpią największe gwiazdy polskiego rapu szeroka baza noclegowa

przestronne pole namiotowe,

domki, hotel i apartamenty.

dodatkowe kontenery prysznicowe

dziesiątki dodatkowych toalet.

tymczasowy maszt telefonii komórkowej

Na czas festiwalu na terenie SCKiW będzie też punkt medyczny.

Rap Stacja Festiwal 2023 – program (czwartek, 6 lipca 2023)

Main Stage 16:00 DJ Soina

16:30 Szygenda x Eddie

17:00 CatchUp

18:00 Mr. Polska

19:00 Young Igi

20:00 Avi

21:00 Kukon

22:00 Kuban

23:00 Słoń

00:00 Paluch

01:00 Białas Green Stage 20:30 Opał

21:30 Dziarma

22:30 Wac Toja

23:30 Guzior

00:30 Gruby Mielzky Old School Stage 19:00 DJ Soina

19:30 Grubson

21:00 Peja

22:00 Killaz Group

23:00 Grammatik

00:00 Hemp Gru

01:00 Dope D.O.D. Rap Plaża 11:00 Ghostype

13:00 Dolun

02:00 Phunk’ill

03:30 DJ Soina

Red Bull Container 11:00 Tajt

13:00 Skipless

15:00 Fishfinger

02:00 Ematej

03:30 Bebzacze

Rap Stacja Festiwal 2023 – program (piątek, 7 lipca 2023)

Main Stage 16:30 DJ Soina

17:00 Louis Villain

18:00 Kaz Bałagane

19:00 Chivas

20:00 Otsochodzi

21:00 Young Multi

22:00 Jan-rapowanie

23:00 Szpaku

00:00 White 2115

01:00 Bedoes 2115 Green Stage 18:00 freestyle battle

20:30 Mai Bee

21:30 Miły ATZ

22:30 Belmondawg

23:30 Gedz

00:30 Dwa Sławy Old School Stage 19:00 Iceman Sigma

20:00 O.S.T.R.

21:00 DJ Decks + goście

22:00 WSRH

23:00 Molesta Ewenement

00:00 Abradab i przyjaciele

01:00 Kali Rap Plaża 11:00 Ghostype

13:00 Dolun

02:00 Deemz

03:30 Soina

Red Bull Container 11:00 Skipless

13:00 Tajt

15:00 Liquid

02:00 600V

03:30 Bebzacze

Rap Stacja Festiwal 2023 – program (sobota, 8 lipca 2023)

Main Stage 16:00 Cohortes

17:00 Zeamsone

18:00 Sarius

19:00 Kabe x Miszel

20:00 Malik Montana

20:50 Gibbs

21:40 Kizo

22:30 ReTo

23:30 Żabson

00:30 Oki

01:30 Mata Green Stage 18:00 freestyle battle

20:15 Warga

21:00 Polska Wersja

22:30 Kacperczyk

00:00 Qmple

01:00 Tede Old School Stage 19:00 Duo Face

20:00 Małpa

21:00 JWP/BC

22:00 Paktofonika

23:00 Wzgórze Ya-Pa 4

00:00 Liroy

01:00 Onyx Rap Plaża 11:00 Ghostype

13:00 Dolun

02:00 47 Internaziomali

03:30 DJ Soina

Red Bull Container 11:00 Fishfinger

13:00 Skipless

15:00 Liquid

02:00 DJ Decks

03:30 Bebzacze Zobacz też:

Rap Stacja 2023 - Gdzie zaparkować w Sławie?

Ul. Ogrodowa rezerwacja: [email protected]

ul. Głogowska 14A info tel. 666680843 (przy parkingu będzie przystanek Rap Busa)

przed Biedronką ul. Odrodzonego Wojska Polskiego

przy stadionie ul. Ogrodowa

Nowy Rynek

Bilety na Rap Stację 2023 w Sławie

Karnety trzydniowe w cenie 460 zł są wyprzedane.

KARNETY DWUDNIOWE - 320 zł

BILETY JEDNODNIOWE - 170 ZŁ

KARNETY RODZINNE (3 dni) V pula 2 +1 (dziecko do 12 lat) 940zł V pula 2 +2 (dzieci do 12 lat) 960 zł (dostępna do 30 czerwca lub do wyczerpania puli).

Bilet rodzinny przeznaczony jest dla rodziców z dziećmi lub prawnego opiekuna z podopiecznymi i z osobą towarzyszącą. Dzieci do 6 lat wchodzą za free!

Więcej na stronie BILETY

Dojazd do Sławy. Będą specjalne busy

Sława znajduje się pomiędzy Lesznem a Głogowem, ok 30 km od S5 i S3.

Do Sławy dojeżdżają busy z Leszna, Głogowa, Lubina, Nowej Soli i Zielonej Góry. Na czas festiwalu zostaną uruchomione, również, dodatkowe połączenia z Leszna i Głogowa (z dworców PKP). Organizatorzy informują, że będą stałe połączenia z Boszkowem, Wieleniem i Radzyniem (regularne kursy w godz. 15- 21 i 1-5 rano).

W środę 5 lipca będą dwa połączenia z Wrocławia, powrót w niedzielę ok południa.

Rozkład jazdy i cennik dostępne TUTAJ

