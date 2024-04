Już w ten weekend Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Turystycznego w Głogowie. Dziesiątki wystawców w jednym miejscu

Już w ten weekend odbędzie się Dolnośląskie Otwarcie Sezonu Turystycznego. To trzecia edycja tej imprezy, która co roku odbywa się w innym mieście. Po Wałbrzychu i Wrocławiu przyszedł czas na Głogów. W dniach od 27 do 28 kwietnia na tamtejszym Bulwarze Nadodrzańskim pojawi się sporo atrakcji, a każdy odwiedzający będzie mógł poznać turystyczną ofertę z całego województwa. Do miasta zjadą wystawcy z całego Dolnego Śląska prezentujący różne atrakcyjne turystycznie miejsca.