Jezioro Sławskie w otoczeniu pięknej przyrody na wyjątkowym filmie z lotu ptaka. Aż zapiera dech!

Film będący częścią prezentacji edukacyjnej pokazujący przyrodnicze walory Sławy i okolicy, powstał ramach projektu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska".

Nagranie trwające blisko 4 minuty to piękne kadry Jeziora Sławskiego o różnych porach dnia, ptactwo wodne, ale też lasy otulające jezioro nazywane też Śląskim Morzem oraz cenny przyrodniczo obszar Natura 2000 Żurawie Bagno Sławskie. To obszar torfowisk przylegający do północno-zachodniego brzegu Jeziora Sławskiego, będący miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków oraz siedliskiem chronionych roślin.

Zobacz film: