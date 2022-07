Pomysł na weekendową wycieczkę. Atrakcje do 150 km od Głogowa. Zamki, cuda natury i inne. MAPY, ZDJĘCIA

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Cztery Kolorowe Jeziorka - żółte, purpurowe, błękitne (lazurowe) i zielone (dla niektórych czarne) leżą na zboczu Wielkiej Góry, na terenie wsi wsi Wieściszowice (gmina Marciszów). Trafimy do tego miejsca bez problemu, bo informują o nim znaki drogowe. We wsi znajdziemy kilka parkingów (5 zł za godzinę). Stąd jednak będziemy musieli podejść pod górę, zanim trafimy do Kolorowych Jeziorek. Możemy jednak podjechać pod samo wejście tego niezwykłego miejsca. Tutaj znajduje się Centrum Parkingowe (10 zł za godzinę). Samo wejście na teren Kolorowych Jeziorek jest bezpłatne.

Michał Kalinowski, Leszek Kalinowski