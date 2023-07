Głogowski most na Odrze. Pierwsza wzmianka o przeprawie ma 700 lat. Czy wiecie, dlaczego ten obecny jest różowy?

Nie licząc kolejowego, Głogów wciąż ma tylko jeden most na Odrze. Ta różowa od lat przeprawa nosi nazwę Mostu Tolerancji. Poznajcie historię mostu, kiedy stanął pierwszy, żelazny most i czyje nosił imię? Skąd się wziął jego nietuzinkowy, różowy kolor?

Historię głogowskiego mostu przybliżyło nam miejskie Centrum Informacji Turystycznej. Dowiadujemy się z niej ciekawostek a także ważnych dla dawnych mieszkańców miasta informacji. Warto znać historię swojego miasta.

Dwa drewniane mosty wiodły na Ostrów Tumski

Nie wiadomo kiedy powstała pierwsza przeprawa mostowa na Odrze w Głogowie, ale pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1333 r. Informacja dotyczy dwóch drewnianych mostów łączących z obu stron Ostrów Tumski. Na przestrzeni wieków mosty padały ofiarami pożarów, powodzi, zatorów lodowych lub rozbiórki z powodów taktycznych. Ostatni, i jak na owe czasy nowoczesny, drewniany most, zbudowany został w 1888 r.

Najważniejszą zmianą było zwiększenie prześwitu z 5,5 m do ponad 10 metrów. Powstały również stałe zapory lodowe, unowocześniono tez klapy zwodzone. Jednak wraz z rozwojem miasta także ten most okazał się szybko mało funkcjonalny i zaszła konieczność budowy nowego.

Żelazny most Hindenburga przetrwał tylko niecałe 30 lat

Efektem sporej inwestycji był piękny, żelazny most, który zapoczątkował nową erę w głogowskiej komunikacji drogowej. Projekt zrodził się w zielonogórskiej pracowni Beuchelt&Comp., a obiekt został zbudowany w latach 1916-17. Miał długość 138 metrów i ważył ponad 800 ton.

Patronem mostu został prezydent Niemiec Paul von Hindenburg. Na uroczyste otwarcie 3 czerwca 1917 r. przybyło tysiące głogowian. Niestety, ta piękna konstrukcja przetrwała tylko niecałe 30 lat. W wyniku działań wojennych most został zniszczony 17 marca 1945 r. Na uroczyste otwarcie nowego mostu Hindenburga w 1917 r. przybyło wielu głogowian

Po wojnie kursował prom na dzisiejszy Plac Festynowy

Po drugiej wojnie światowej funkcję mostu przejął prom, który kursował pomiędzy „barbakanem” a dzisiejszym placem festynowym. Taka sytuacja trwała do początku 1948 r., gdy prom zastąpiła prowizoryczna konstrukcja, nosząca nazwę most Baileya. Był to tymczasowy obiekt złożony z dziesiątek metalowych elementów.

W założeniu miała to być przeprawa tymczasowa, ale ostatecznie przetrwała aż do połowy lat 50., gdy most Baileya zastąpił nowy, funkcjonujący do dziś.

Co ciekawe, nie jest znana dokładna data oddania obiektu do użytku. Prawdopodobnie miał być oficjalnie otwarty 22 lipca 1955 r., ale plany te zmieniła katastrofa tymczasowego mostu objazdowego. Z dokumentów, do których dotarł Głogowski Wehikuł Czasu wynika, że w tym czasie w województwie zielonogóskim do użytku miało zostać oddanych pięć mostów, w tym głogowski. Jednak w tym ostatnim przypadku termin nie został dotrzymany, a obiekt włączony został do ruchu bez rozgłosu w sierpniu 1955 r.

Dlaczego most ma różowy kolor?

Swoją nową historię most zaczął pisać w 1996 r., gdy zmienił... kolor. W tym właśnie roku głogowski malarz Zygmunt Stachura oraz ówczesny naczelnik wydziału architektury urzędu miejskiego Andrzej Szczypień wpadli na pomysł aby trochę rozweselić wizerunek mostu, poprzez zmianę koloru ze stalowego na inny. Do wyboru były cztery kolory, a telefoniczne głosy zbierane były w Telewizji Głogów. Obecny most został włączony do ruchu bez w sierpniu 1955 r. W 1996 r zmienił... kolor. Ostatecznie głogowianie wybrali kolor liliowo-różowy, a przeprawa nieformalnie została nazwana Różowym Mostem. Był to prawdopodobnie pierwszy w Polsce tej wielkości obiekt, który miał barwę inną niż stalową.

Na tym nie koniec nowej historii mostu. W 2002 r. rada miejska po konsultacjach społecznych i dyskusjach nadała mu imię Mostu Tolerancji. Nazwa miała nawiązywać do tysiącletniej historii miasta i jego tolerancyjności wobec jego mieszkańców i nowych przybyszów.

Głogów od wielu lat czeka na nowy most, który rozładowałby ruch na obecnym. Tworzące się niemal codziennie korki są zmorą kierowców. Mimo wieloletnich zabiegów ze strony samorządowców i parlamentarzystów nowego mostu nadal nie ma. Pojawiła się jednak kolejna nadzieja. Budowa obwodnicy miasta i nowej przeprawy zaplanowana została przez obecny rząd na 2025 r. FOTO: Muzeum w Głogowie, Fundacja Kultury Śląska, Głogowski Wehikuł Czasu, Głogowskie Forum Historyczne, Fotopolska, GROT, R. Sanojca, K. Zawicki. Zobacz też: