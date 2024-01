Tłumy na otwarciu hospicjum w Głogowie. Jest pięknie! - mówili wzruszeni ludzie. Zdjęcia

Wstęgę przecinali Ewa Bobińska-Kachnowicz i jej mąż Jarosław Kachnowicz, właściciele Kliniki Okulistycznej Vita - Med, którzy wcześniej wylicytowali ten przywilej podczas jednej z charytatywnych imprez.

- Gdyby nie wy głogowianie, ale też dobrzy ludzie spoza Głogowa, to dziś hospicjum by nie było. - Chodzi o ten fenomenalny ruch społeczny, który się zadział. Pytano mnie wiele razy, jak nam się udało to zrobić, tym bardziej, że śmierć nie jest medialna – mówiła na otwarciu dr Aleksandra Glińska, prezes Fundacji Hospicjum Głogowskie oraz ordynatorka nowej placówki. - Chodzi o to, by odejść w godnych warunkach. Dziękuję wszystkim, którzy działali w ramach wolontariatu, ale nie tylko. Wierzę, że spodoba wam się to, co tu powstało.