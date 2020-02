Głogów: Budynek sądu jest już za ciasny. Zrodził się plan budowy nowego

Zabytkowy budynek przy ulicy Kutrzeby, o powierzchni ok. 4,5 tys. mkw jest za ciasny. Do tego sporym utrudnieniem są różne poziomy na jednym piętrze. Tak jest m.in. na parterze, gdzie dla poprawy dostępności osobom niepełnosprawnym zamontowano podnośniki i platformy.

W głogowskim sądzie znajduje się dziesięć sal rozpraw. Ze względu na to, że zabytkowy budynek nie ma wind, bo nie można ich tam zainstalować, wokandy z udziałem osób niepełnosprawnych, za wcześniejszym zgłoszeniem tego w sądzie, są wyznaczane na parterze.

- Mamy też duży strych, prawie 900 metrów, który ze względu na układ i konstrukcję dachu, jest nie do wykorzystania - mówi Andrzej Ławiak, dyrektor Sądu Rejonowego w Głogowie.

Jest wstępna zgoda konserwatora

Po analizie sytuacji, pojawiła się koncepcja rozbudowy sądu o zupełnie nowy budynek. Miałby on stanąć na fundamentach dawnego, nieistniejącego już aresztu.

- O tyle dobrze się składa, że sąd dysponuje dużą, pond 80-arową działką, - dodaje Andrzej Ławiak. - W planie zagospodarowania jest przeznaczona pod usługi związane z wymiarem sprawiedliwości, a działka Skarbu Państwa jest uzbrojona, z dostępem z czterech stron.

Z racji tego cały obszar Starego Miasta jest chroniony przez konserwatora zabytków, na taką inwestycję konieczna jest jego zgoda. I wstępną zgodę sąd już ma, ale pod pewnymi warunkami. Główny jest taki, że można odtwarzać zabudowę, która tu istniała. Oznacza to, że linia obiektu musiałaby się zgadzać z linią dawnego aresztu. Co nie bez znaczenia, w razie rozbudowy sądu, pozostałby także stary, odnawiany kilkanaście lat temu mur okalający budynek.

W miejsce dawnego aresztu

Według wstępnego projektu nowy budynek sądu miałby trzy kondygnacje o łącznej powierzchni ok. 500 mkw. Byłby już zbudowany według najnowszych standardów, łącznie z windami. Do nowej części sądu, w kształcie litery L, zostałaby przeniesiona część obsługowa, czyli wszystkie sale rozpraw, wydział ksiąg wieczystych. Część piwniczna byłaby wykorzystana na profesjonalne archiwum z przesuwanymi regałami.