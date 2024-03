W Głogowie ruszyła kwalifikacja wojskowa 2024. Młodzi mężczyźni stawiają się przed komisją lekarską. Jak przebiega taka kwalifikacja?

Kogo można zwolnić z obowiązku stawienia się do kwalifikacji?

Z mocy ustawy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:

- W Głogowie kwalifikacja trwać będzie do 27 marca. Na nasz powiat przypada około 560 osób – informuje mjr Andrzej Matylek , Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie.

W poniedziałek, 4 marca przed powiatową komisją lekarską stawili się młodzi mężczyźni wezwani na kwalifikację wojskową. Komisja działa na 3. piętrze budynku starostwa powiatowego w godzinach od 15 do 18.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Komisja sprawdza tożsamość, wprowadza dane do ewidencji wojskowej, a potem przeprowadzane są badania psychologiczne i lekarskie w celu określenia zdolności do służby. Zgłaszający się otrzymuje tak zwaną kategorię.

W trakcie kwalifikacji komisja informuje też o wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form służby.