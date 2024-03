Wojsko wzywa rezerwistów na ćwiczenia! I to już od marca. Za nieobecność grozi grzywna lub areszt

- Taki jest plan jednostek wojskowych, bo to one organizują szkolenia. Od nich też zależy, na jakich etatach chcą szkolić, i od nich także zależy kogo będą wzywać – zaznacza.

Jak informuje ppłk Justyna Balik , rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, plan szkoleń przewiduje górny limit czyli wezwanie nawet do 200 tysięcy rezerwistów.

Za nieobecność grozi kara grzywny lub areszt

Po otrzymaniu wezwania rezerwiści mają obowiązek stawienia się w wyznaczonych jednostkach wojskowych. Miejsce odbywania takich ćwiczeń może być wyznaczone prawie w każdej jednostce w kraju, bez względu, w jakiej odległości od miejsca zamieszkania rezerwisty się ona znajduje. Należy pamiętać, że za niestawiennictwo na ćwiczeniach grozi kara grzywny do 5 tys. zł a nawet areszt do 30 dni.

Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze rezerwy zgodnie z nadanymi im przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych. Mogą być też powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. lekarze, informatycy czy kierowcy kat. C i D.

Kto może być zwolniony z obowiązku?

Z obowiązku odbywania ćwiczeń mogą być zwolnieni opiekunowie dzieci do lat 8, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem. Nie ma tu znaczenia, że dzieckiem opiekuje się drugi opiekun/ współmałżonek.

Również rodzice dzieci w wieku od 8. roku do 18. roku życia mogą zostać zwolnieni z ćwiczeń, o ile przekonają oni szefa macierzystego wojskowego centrum rekrutacji, że nie mogą powierzyć opieki nad dzieckiem innej osobie.

Z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych zwolnione są ponadto osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji lub obłożnie chorymi.

Należy pamiętać, że wezwanemu na ćwiczenia rezerwiście przysługuje rekompensata z tytułu utraconego wynagrodzenia. To wysokość 1/22 miesięcznego dochodu za każdy dzień ćwiczeń wojskowych (do ok. 750 zł za dzień).