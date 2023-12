Chrobry szykuje się na mecz w Gdańsku. Czas na starcie z Lechią

Grudniowa 17. kolejka Fortuna 1. Ligi odbyła się bez spotkania Chrobrego. Ten mecz w jej ramach z Zagłębiem Sosnowiec rozegra dopiero 19 grudnia. Głogowianie wykorzystali przerwę do mocnego przygotowania się na nadchodzący mecz 18. kolejki, który rozegrają na wyjeździe w Gdańsku. Już 9 grudnia o godz. 17.30 rozpocznie się spotkanie z tamtejszą Lechią.

Jednym z elementów przygotowań do ligowego starcia był sparing rozegrany z Odrą Bytom Odrzański. Starcie z trzecioligowcem pozwoliło na przetrenowanie i sprawdzenie różnych składów, taktyk oraz kombinacji. Jednocześnie głogowianie zaliczyli w tym meczu sześć bramek, nie tracąc ani jednej. Drużyny grały trzy razy po 40 minut.

Po rozegraniu sparingowego spotkania sztab szkoleniowy przygotował dla zawodników intensywny tydzień pełen treningów na boisku i siłowni. Wyjazd do Gdańska zaplanowano już na piątek, 8 grudnia. Wcześniej jednak zawodnicy przejdą ostatni trening na własnym terenie. Mecz z Lechią do łatwych na pewno nie będzie należał. Gdańszczanie zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli rozgrywek Fortuna 1. Ligi. Do liderującej Arki Gdynia brakuje im zaledwie trzech punktów.